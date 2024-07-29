وزير الدفاع الأمريكى يدين الهجوم على هضبة الجولان المحتلة

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أدان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، الهجوم على منطقة مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة من قبل إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 12 طفلاً وإصابة آخرين.



وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، تحدث أوستن مع جالانت حول الهجوم الذي، السبت الماضي، في هضبة الجولان المحتلة، حيث قدم وزير الدفاع الأمريكي تعازيه للقتلى وتمنياته للمصابين بالشفاء.



وأشار البيان إلى أن أوستن وجالانت ناقشا التهديدات التي لا تزال تواجه إسرائيل من قبل الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله في لبنان، مؤكدا التزام واشنطن الثابت تجاه أمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.



وبحث الطرفان فرص للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، مع تأكيدهما على ضرورة استمرار الجهود نحو حل دبلوماسي في الشمال، يؤدي إلى وقف جميع الهجمات ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود الإسرائيلية-اللبنانية بالعودة إلى ديارهم بأمان.



واتهمت إسرائيل حزب الله بتنفيذ الضربة الصاروخية مهددة برد قوي، وبالفعل وجه جيش الاحتلال الإسرائيلى بالفعل عدة أهداف فى عمق لبنان، صباح أمس الأحد، كرد فورى على الهجوم.



ونفى حزب الله علاقته ومسؤوليته عن الهجوم، الذى استهدف البلدة الدرزية فى هضبة الجولان المحتلة، لكنه أعلن فى الوقت ذاته مسؤوليته عن سلسلة من الهجمات الأخرى التى استهدفت عدة مواقع إسرائيلية، بما فى ذلك إطلاق صاروخ "فلق-1" على موقع عسكرى إسرائيلى على بعد بضعة كيلومترات من مكان الهجوم.