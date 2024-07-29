واشنطن: هجوم مجدل شمس فى الجولان المحتل نفذه حزب الله اللبنانى

وكالات

حملت الولايات المتحدة الأمريكية، حزب الله اللبنانى مسؤولية الهجوم الصاروخى الذى أدى إلى مقتل 12 شخصا فى هضبة الجولان التى تحتلها إسرائيل.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكي، أدريان واتسون، فى بيان: "هذا الهجوم نفذه (حزب الله) اللبناني. إنه صاروخ تابع لهم انطلق من منطقة يسيطرون عليها"، مضيفة أن البيت الأبيض يجرى محادثات مستمرة مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين منذ وقوع الهجوم.

وأضافت: "تعمل الولايات المتحدة أيضاً على إيجاد حل دبلوماسى على امتداد الخط الأزرق من شأنه أن ينهى جميع الهجمات نهائياً، ويسمح للمواطنين على جانبى الحدود بالعودة بأمان إلى منازلهم".

من جانبها، قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى والمرشحة الديمقراطية لخوض انتخابات الرئاسة من خلال مستشارها للأمن القومى إن "دعمها لأمن إسرائيل قوي".

يأتى ذلك فيما تقول الولايات المتحدة إن واشنطن تجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ هجوم السبت "المروع" وإنها تعمل علىإيجاد حل دبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن واشنطن لاتريد مزيدا من التصعيد فى الصراع الذى يشهد تبادلا يوميا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلى وحزب الله على طول الحدود.