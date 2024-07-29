وزير الأوقاف يحضر مناقشة رسالة ماجستير فى أصول الفقه لباحث نيجيرى

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خلال حضوره المناقشة .. وزير الأوقاف: أعقد آمالا عظيمة على الباحث النجيب إبراهيم نياس أن يعود إلى وطنه العظيم عالما جليلا يملأ الأرض علما

الباحث يوجه رسالة شكر لوزير الأوقاف : الذكر فى فمه .. والمجد فى دمه .. والفضل فى يده أنى له الخُلْفُ

وزير الأوقاف: حضورى ليس دعما للباحث فقط بل لكل أبناء الأزهر الوافدين إليه من نيجيريا الشقيقة والعالم أجمع

لجنة المناقشة: حضور وزير الأوقاف المناقشة تواضع جم يدل على حسن رعايته لطلاب العلم

شارك الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بحضور المناقشة العلمية لرسالة الماجستير فى أصول الفقه المقدمة من الباحث: إبراهيم نياس شُرُو من نيجيريا بعنوان: "أثر القواعد الأصولية والمقاصدية فى الجمع والتفريق.. من كتاب عدة البروق فى جمع ما فى المذهب من الجموع والفروق، بحضور الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد فكرى نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتورة نهلة الصعيدى مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين وعميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين الناطقين بغير العربية.



وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من: الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر مناقشًا، والدكتور محمود حامد عثمان أستاذ أصول الفقه المتفرغ وعميد كلية الشريعة والقانون السابق مشرفا خارجيا، والدكتور أحمد محمد بيومى الرخ أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر مناقشا خارجيا.

ووجه الدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم فى بداية المناقشة الشكر للدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف على تشريفه بحضور المناقشة، مؤكدًا تواضعه الجم وحسن رعايته لطلاب العلم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يديم عطاءه، وأن يجرى الخير على يديه وأن يرينا من ثمار توليه للوزارة ما تقر به أعيننا للإسلام والمسلمين ولطلاب العلم وأهله إنه ولى ذلك والقادر عليه.

ووجه الباحث فى بداية مناقشته شكرًا للدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف مهنئًا بتوليه حقيبة وزارة الأوقاف المصرية والتى شرُفت وازدانت بتوليه إياها، سائلا الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وأنشد فيه أبياتًا:

العالم الحبر والتقوى له شيم

ثم المهابة فيه الخلق والوصف

الذكر فى فمه والمجد فى دمه

والفضل فى يده أنى له الخلف

رجلاه فوق الثرى لكن همته

تعلو الثريا وهدى المصطفى يقفو

فما عست كلماتى أن تعبر عن

من فى سبيل إلهى عمره وقف



وأعرب وزير الأوقاف عن تبنيه ودعمه الكامل للباحث النجيب إبراهيم نياس شرو، وقال معالى الوزير: أعقد آمالا عظيمة على هذا الباحث النجيب أن يعود إلى وطنه العظيم عالما جليلا يملأ الأرض علما، ويكون لمصر وشعبها وأزهرها الشريف.



وأن هذا الحضور ليس دعما للباحث فقط، بل هى دعم لكل أبناء الأزهر الوافدين إليه من نيجيريا الشقيقة ولكل طلاب العلم الوافدين من كافة أنحاء الدنيا بدعمهم الكامل فى مهمتهم العلمية التى تجعلهم سفراء النور والهدى، يطفئون نيران الفتن ويملأون بلادهم علما وأمانا.