اليوم السابع
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فتح باب التقدم لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2024/ 2025

الأحد، 21 يوليو 2024 12:07 م
فتح باب التقدم لاختبارات القدرات بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2024/ 2025 الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التقديم لاختبارات القدرات، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر( 2024- 2025)م؛ حيث وافق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التقدم إلكترونيًّا لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب ذلك مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي لكل طالب وطالبة.


وأعلن الدكتور محمد عبد الفتاح الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التقدم لاختبار القدرات متاح أمام الطلاب الذين انتهوا من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ودون الانتظار لنتيجة الثانوية الأزهرية.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: إن التقديم يبدأ اليوم الأحد 21 من يوليو وحتى مساء الجمعة الموافق 2 من أغسطس 2024م، مشيرًا إلى أن الكليات المعنية باختبار القدرات تبدأ في استقبال الطلاب بداية من الأحد الموافق 28 من يوليو لأداء الاختبارات، لافتًا إلى أن هذه الاختبارات تقرر لها أن تنتهي في 23 من أغسطس 2024م.

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل كليات: (التربية بالقاهرة تخصص عام انتظام - اللغات والترجمة تخصص عام انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة - رياض الأطفال انتظام - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام - التربية بنين بتفهنا الأشراف شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم - التربية بنين بتفهنا الأشراف تخصص عام انتظام - كلية التربية بنات القاهرة تخصص عام انتظام- الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف شعبة التربية انتظام - التربية بنين بالقاهرة تخصص المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام - التربية الرياضية بنين القاهرة انتظام- التربية الرياضية بنات انتظام - التربية بنين القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية فنية - التربية بنات القاهرة شعبة تربية خاصة - التربية بنين أسيوط تخصص عام انتظام - التربية بنات أسيوط انتظام - الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف قسم رياض الأطفال - التربية بنين القاهرة شعبة التربية الخاصة -  التربية بنين أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنات أسيوط شعبة التربية الخاصة - التربية بنين القاهرة شعبة التعليم الأساسي - التربية بنين أسيوط تعليم أساسي - التربية بنين تفهنا الاشراف شعبة تعليم أساسي -  التربية بنات أسيوط قسم رياض الأطفال -  التربية بنين تفهنا الأشراف شعبة التربية الخاصة )

وأضاف مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني إلى أن التقديم يكون عبر رابط بوابة الخدمات الإلكترونية لجامعة الأزهر:
azu.edu.eg

 







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