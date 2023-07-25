فحص نصف مليون رضيع بالشرقية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع

الشرقية - إيمان مهنى

تستمر الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة بمحافظة الشرقية، فى الكشف على المرضى المترددين على الفرق الطبية.

وأكدت مديرية الصحة أنها فحصت 503 آلاف و13 طفلا حديثى الولادة "من عمر يوم إلى 28 يوما" حتى الآن، بنسبة تغطية بلغت 93%، وذلك من خلال الأجهزة السمعية بالمبادرة الرئاسية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قامت بدعم الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية بالمحافظة بعدد 234 جهاز انبعاث صوتى، ليصل الإجمالى إلى 355 جهازا موزعا على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، والذى يستخدم فى قياس وفحص حاسة السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وفى حالة عدم اجتياز الطفل للاختبار السمعي، يتم فحصه مره أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وحال عدم الاجتياز تتم الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمى، وحال الاحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" تتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.

ووفرت الصحة 355 مركزا طبيا ووحدة صحية تابعين لـ19 إدارة صحية بالمحافظة لإجراء الفحص، وأكدت اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية.