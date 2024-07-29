نقابة التطبيقيين تجرى حصرا لأصولها فى المحافظات لاستثمارها وزيادة الموارد

كتبت ـ آية دعبس

قال المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، إن هيئة مكتب النقابة العامة تعمل حاليا على حصر جميع الإيجارات القديمة والأماكن الشاغرة على مستوي جميع النقابات الفرعية واستغلالها أحسن استغلال، وذلك بزيادة موارد النقابة وصندوق المعاشات حتى يتم زيادة المعاشات سنويا، كما تقوم الآن اللجنة المالية للنقابة العامة بزيارة جميع النقابات الفرعية الوقوف على سير العمل وتصحيح أي أخطاء موجودة.

وأضاف: تم زيادة المعاش النقابي مرتين علي التوالي منذ رئاستى للنقابة ليرتفع المعاش في أبريل 2023 من 330 جنيها إلي 370 جنيها، وزيادة أخرى فى إبريل 2024 بواقع 420 جنيها، وجاري دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات وبناء على تعليمات النقيب العام بزيادة الإيرادات وضغط المصروفات لتوفير المبالغ اللازمة بزيادة المعاشات و كانت النقابة العامة تقوم بصرف المعاش النقابي بالاقتراض من البنوك بضمان الأصول الثابتة للنقابة العامة واليوم لدينا ودائع بالبنوك وذلك بسبب زيادة الإيرادات وضغط المصروفات حتى تتمكن النقابة من زيادة معاشات الأعضاء بصفة دورية و إمكانية الصرف كل ثلاث شهور دون انقطاع أو ترحيل المعاش كل سنة مثل بعض النقابات المهنية المعروفة.

وأشار إلى أنه بناء على تعليماته لسهولة صرف المعاش النقابى للأعضاء جاري طبع كروت صرف بنك مصر لجميع الاعضاء قبل نهاية العام الحالي، كما أنه يتم عقد الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا بانتظام وتسليم ميزانية الصندوق لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانعقاد بشهر للدراسة والمناقشة أثناء انعقاد الجمعية بشفافية أمام الجميع.