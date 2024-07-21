نقابة التطبيقيين: المعاشات ارتفعت مرتين خلال عام من 330 حتى 420 جنيه

كتبت آية دعبس

قال المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين، إنه منذ انتخابه على مقعد النقيب العام فى أبريل 2023، تم زيادة المعاش النقابى مرتين علي التوالى، ليرتفع المعاش فى أبريل 2023 من 330 جنيه إلي 370 جنيه، وزيادة أخرى فى إبريل 2024 بواقع 420 جنيه، لافتا إلى أنه جاري إجراء دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات.

وأوضح هلال، أنه وجه كافة إدارات النقابة للعمل على زيادة الإيرادات وضغط المصروفات لتوفير المبالغ اللازمة بزيادة المعاشات، حيث كانت النقابة العامة تقوم بصرف المعاش النقابي بالاقتراض من البنوك بضمان الأصول الثابتة للنقابة العامة، إلا أن اليوم أصبح للنقابة ودائع بالبنوك نتيجة زيادة الإيرادات وضغط المصروفات، حتى تتمكن النقابة من زيادة معاشات الأعضاء بصفة دورية و إمكانية الصرف كل ثلاث شهور دون إنقطاع أو ترحيل المعاش كل سنة مثل بعض النقابات المهنية المعروفة .

وأشار إلى أنه حرصا من النقابة لتسهيل إجراءات صرف المعاش، جاري طبع كروت صرف بنك مصر لجميع الأعضاء قبل نهاية العام الحالي، كما أنه يتم عقد الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا بانتظام وتسليم ميزانية الصندوق لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانعقاد بشهر للدراسة والمناقشة أثناء انعقاد الجمعية بشفافية أمام الجميع.

ولفت إلى أن هيئة مكتب النقابة العامة تعمل حاليا على حصر جميع الإيجارات القديمة والأماكن الشاغرة على مستوى جميع النقابات الفرعية، بهدف استغلالها أحسن استغلال وذلك بزيادة موارد النقابة وصندوق المعاشات حتى يتم زيادة المعاشات سنويا، كما تقوم الآن اللجنة المالية للنقابة العامة بزيارة جميع النقابات الفرعية الوقوف على سير العمل وتصحيح أي أخطاء موجودة.