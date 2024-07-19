نقابة التطبيقيين: إجراء دراسة إكتوارية لزيادة المعاشات دوريا دون تأثر الصندوق

كتبت آية دعبس

أصدرت النقابة العامة للتطبيقيين، كشف حساب للعام المالي المنقضى يونيو 2023 – يونيو 2024، مشيرة إلى أنه تم انتخاب المهندس رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين، وذلك لأول مرة بتاريخ النقابة تم انتخاب النقيب العام تحت إشراف قضائي كامل فى أبريل 2023.

وأضافت: تم زيادة المعاش النقابي مرتين علي التوالي منذ ان تولي المهندس رمضان هلال رئاسة النقابة ليرتفع المعاش في أبريل 2023 من 330 جنيه إلي 370 جنيه، وزيادة أخرى فى إبريل 2024 بواقع 420 جنيه وجارى دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابى بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات وبناء علي تعليمات النقيب العام بزيادة الإيرادات وضغط المصروفات لتوفير المبالغ اللازمة بزيادة المعاشات و كانت النقابة العامة تقوم بصرف المعاش النقابي بالاقتراض من البنوك بضمان الأصول الثابتة للنقابة العامة واليوم لدينا ودائع بالبنوك وذلك بسبب زيادة الإيرادات وضغط المصروفات حتى تتمكن النقابة من زيادة معاشات الأعضاء بصفة دورية و إمكانية الصرف كل ثلاث شهور دون إنقطاع أو ترحيل المعاش كل سنة مثل بعض النقابات المهنية المعروفة.

وأشارت إلى أنه بناء على تعليمات النقيب العام لسهولة صرف المعاش النقابى للأعضاء جاري طبع كروت صرف بنك مصر لجميع الاعضاء قبل نهاية العام الحالي، كما أنه يتم عقد الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا بانتظام وتسليم ميزانية الصندوق لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانعقاد بشهر للدراسة والمناقشة أثناء انعقاد الجمعية بشفافية أمام الجميع.

وتابعت: تقوم هيئة مكتب النقابة العامة حاليا بحصر جميع الإيجارات القديمة والأماكن الشاغرة على مستوي جميع النقابات الفرعية واستغلالها أحسن استغلال وذلك بزيادة موارد النقابة وصندوق المعاشات حتى يتم زيادة المعاشات سنويا، كما تقوم الآن اللجنة المالية للنقابة العامة بزيارة جميع النقابات الفرعية الوقوف على سير العمل وتصحيح أي أخطاء موجودة.