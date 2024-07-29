محافظ شمال سيناء يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في مطار العريش

العريش- محمد حسين

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية في القاهرة، وليز جراند، المبعوث الخاص للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط، ديفيد لين فيلد مدير مجلس الامن القومي لشؤون شمال افريقيا، خلال وصولهم الي محافظة شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي، وذلك في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة في استقبال المساعدات الاغاثية والإنسانية التي تصل إلى المحافظة، وادخالها إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن المحافظة تقوم باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

أضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل الي شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

وأشادت السفيرة الأمريكية، بالدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، وبدورها في ازمة غزة والعمل مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية لعودة الاستقرار الي المنطقة، مؤكدة الجهود المصرية في ضمان وصول المساعدات الإنسانية الي المدنيين في قطاع غزة، واستقبال هذه المساعدات وتخزينها عن طريق الهلال الأحمر المصري بالعريش.

وقامت السفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها بزيارة المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، وتفقد شاحنات المساعدات في المنطقة اللوجستية في مدينة رفح، وتفقد معبر رفح البري.