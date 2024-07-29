محافظ دمياط يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لـ228 درجة

دمياط - هيثم مراد

أصدر الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، قرارات بشأن الحد الأدنى للقبول بـ الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/ 2025، والذي تضمن النزول بدرجات القبول إلي 228 درجة بدلاً من 233 درجة، كما تضمن قرار محافظ دمياط النزول بتنسيق الالتحاق بفصول الخدمات بـ الثانوي العام من مجموع 210 إلى مجموع 200 درجة وذلك تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى العام.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط عن وجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى داخل عددا من مدارس المرحلة الثانوية، لافتا إلى أن المديرية قد تسلمت تقريرا من قبل كل إدارة تعليمية بشأن الاماكن الشاغرة وفق التعليمات المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأشار وكيل تعليم دمياط، إلي أن هناك خطة عمل تشمل تطوير كافة مدارس المحافظة استعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتا إلي وجود متابعة دورية بشكل مستمر لتنفيذ تلك الخطة قبل بدء العام الدراسي.

وأوضح الدكتور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المحافظة تشهد تطورا كبيرا في قطاع التعليم خلال الفترة الماضية خاصة مع اقتراب الانتهاء من بعض المشروعات التي تقام حالياً بهدف رفع كفاءة المدارس الأمر الذي يتيح الفرصة لتطوير القطاع وتقديم عام دراسي جيد.