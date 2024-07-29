محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من المشروعات بأبورديس وأعمال الحماية من أخطار السيول

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة أبورديس تفقد خلالها أعمال الحماية من أخطار السيول بالمدينة بمنطقة وادي بعبع وهي عبارة عن حاجز توجيه بطول 2.5 كم لتوجيه وتصريف مياه السيول الي خليج السويس، وعدد 2 بحيرة صناعية بإجمالي سعة 13 مليون متر مكعب مياه بتكلفه تقدر بحوالي 132.8 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى وجاري الانتهاء من المرحلة الثانية .

يأتى ذلك لحماية وتأمين المدينة من أخطار السيول، و لتوفير الحماية للمواطنين وحماية الطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات، إضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها في الأغراض الزراعية والمنزلية مما يسهم في توفير استقرار أهالي المنطقة.

وفي إطار الإهتمام بالتعليم كأولوية أولى مع الصحة وتوفير الغذاء بالمحافظة، تفقد محافظ جنوب سيناء الأعمال الإنشائية بفرع جامعة السويس بأبورديس.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة التعليم العالي وباقي الجهات المشاركة في المشروع لاستكمال الأعمال وتسريع وتيرة العمل والافتتاح مرحلي لتوفير التعليم الجامعي لأهالي المحافظة ورفع العبء عن كاهلهم.

يشار الي ان فرع جامعة السويس بمدينة أبورديس نواة لإنشاء جامعة جنوب سيناء وجرى تخصيص 100 فدان بمدينة أبورديس لإنشاء فرع الجامعة وتشمل المرحلة الأولى كليات ( العلوم – والتجارة – والآداب- والتربية) ومبني كل كلية يتكون من دور ارضي وأربعة ادوار علوية وذلك علي مساحة 5000 متر مسطح لكلية العلوم، و3500 متر مسطح لكل من كليات ( التجارة والآداب والتربية) ، وفرع الجامعة سيضم (17) كلية ومجمع طبي متكامل.و المرحلة الثانية لفرع الجامعة ستضم كليات (الهندسة، ومباني المدرجات، والسكن الجامعي، وإدارة الجامعة، وقاعة المؤتمرات، والمكتبة).

المرحلة الثالثة تضم (الكليات العلمية، وكليات القطاع الطبي، والمجمع الطبي).

المرحلة الرابعة تضم (مباني المدينة الرياضية، مجمع رياضي أوليمبي يشمل ملاعب، صالة مغطاة، حمام سباحة نصف أولمبي) لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء.