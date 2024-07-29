محافظ جنوب سيناء يؤكد أهمية دور الإعلام فى التوعية ورصد نبض الشارع

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء لقاء مع الصحفيين والإعلاميين ومراسلى الصحف والمواقع الاليكترونية بجنوب سيناء، وذلك بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وخلال اللقاء أكد المحافظ أهمية الدور الذى يقوم به الإعلام فى التوعية، إلى جانب دوره فى رصد نبض الشارع، وطالب المحافظ بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهاز التنفيذى لإبراز جهود والدولة متمثلة فى المحافظة، وعرض المشكلات التى يعانى منها المواطن بجنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير للقيادة السياسية اهتمامها بالمواطن المصرى عامة والسيناوى خاصة ووضع أولويات واستراتيجيات لخدمة المواطن أهمها الرعاية الصحية والتعليم وتوفير السلع الغذائية وضبط الأسعار.

أكد المحافظ خلال اللقاء على تفعيل خطط ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المال العام، وضبط الأسعار، وترشيد الإنفاق وإنهاء ملفات التصالح، والتقنين بأنواعه زراعى وسكنى وتجارى والتصدى للتعديات، وتوفير الخدمات اليومية بجودة عالية للمواطن.

وطالب المحافظ وسائل الإعلام بنقل الحقيقة بلغة بسيطة للمواطن، باعتبارها حلقة وصل هامة بين المواطن والمسئول، لافتا لضرورة تضافر جهود الإعلام مع الدولة لنقل بشفافية كل ما يتم على أرض الواقع من إنجازات للمواطنين، ونقل هموم وتطلعات واحتياجات المواطنين لتحقيق النهضة والتقدم لمصرنا الغالية.

وأكد المحافظ حرصه على التواصل الدائم مع الصحفيين والإعلاميين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، خلال عقد لقاء شهرى ثابت معهم، بما يسهم فى تطوير العمل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أهمية الإعلام فى كونه منبرًا توعويًا مهمًا، وإمداده بما يكفى من المعلومات ينعكس على تعريف المواطنين بالحقائق وتفاديًا للشائعات.

وأشار محافظ جنوب سيناء انه منذ توليه المسؤولية فإنه قد تابع عدد من الملفات الهامة التى تهم المواطن وبحث سبل التعاون مع الجهات المسئولة فى اطار تحسين جودة الخدمات للمواطنين، بالإضافة لحرصه على الاستماع ورصد المشاكل التى يعانى منها المواطن والعمل على حلها.

وقال المحافظ، خلال اللقاء، أن الاهتمام بمصلحة المواطن وتخفيف أى أعباء أو معاناة عن كاهله تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى خلال المرحلة الحالية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتابع أننا سنعمل كفريق عمل واحد للارتقاء بالمحافظة ومواطنيها.



وخلال اللقاء أكد المحافظ أن جميع الملفات على رأس أولوياته، ولكنه سيبدأ بالملفات الحيوية ومنها الصحة لتوفير خدمة علاجية متميزة للمواطنين، بجانب ملف التعليم للارتقاء بالمنظومة التعليمية وبناء مدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية وتوفير مناخ جيد للطلاب للتعليم، فضلا عن ملف توفير الغذاء، والنظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة والعمل على ملفات التنمية واستثمار كافة الموارد المتاحة والميزات النسبية التى تمتلكها محافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أنه يدرس جميع الملفات الخاصة بذلك والمشاكل التى يشعر بها المواطن ويعانى منها وسيعمل والأجهزة المعاونة له على تذليل كل العقبات وفقاً للإمكانيات المتاحة.



وتم خلال اللقاء إلقاء الضوء على عدد من الملفات الهامة التى تمس المواطن منها الثقافة، والإسكان الاجتماعى، وتقنين الأوضاع بكافة انواعه والتصالح، والسياحة العلاجية لما تذخر به المحافظة من إمكانيات فى هذا المجال،

وأضاف المحافظ أنه بالتوازى سيتم العمل على إنهاء المشروعات الجارية بخطة العام المالى 2024 / 2025 طبقا للبرامج الزمنية المحددة لها، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والمتابعة الميدانية لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على ارتفاع الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بما يحقق حالة من الرضا الشارع السيناوى، ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن..



بدورهم، أشاد الصحفيون والإعلاميون الذين حضروا اللقاء، بجهود الدولة فى مختلف وكافة المجالات التى تهم المواطن، وقدموا الشكر لمحافظ جنوب سيناء لحرصه على اللقاء بهم وتوضيح التساؤلات التى تدور بعقولهم، داعين الله أن يعينه على النجاح فى أداء ما أسند إليه من مهام للنهوض بالمحافظة.