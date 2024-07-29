محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمبنى الإسعاف الجديد بسرس الليان

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ، الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الصحة، الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، فريد دراز رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

استهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لمبني الإسعاف الجديد بمدينة سرس الليان المقامة علي مساحة 230م2 ، نسبة تنفيذ 70 % والتي تضم 2 سيارة إسعاف مجهزة علي أعلي مستوي من الكفاءة والجاهزية و2 جراج وغرف تحكم لوحات كهربائية وحضانة، حيث تفقد المحافظ سيارات الإسعاف وإستمع الي شرح تفصيلي عن آلية العمل واطمئن علي مدي جاهزيتها الكاملة لتقديم الخدمات الإسعافية الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى.

وخلال تفقده، إستمع محافظ المنوفية لشكوي مواطن يلتمس توفير سرير عناية مركزة لأحد أفراد أسرته ، وعلي الفور وجه المحافظ بسرعة توفير سيارة إسعاف ونقل الحالة لأحد المستشفيات وتوفير سرير عناية مركزة له وتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة له مراعاة لظروفه الصحية الصعبة.

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بطريق منوف – سرس الليان ، حيث جاري تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات علي جانبي الطريق وتم الانتهاء من وضع طبقة الأساس بطول 800 م إستعداداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية ، ومن المقرر نهو كافة الاعمال نهاية الشهر المقبل ، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بمنطقة محطة قطارات منوف ( أعمال رصف متكاملة ) ، حيث جاري الانتهاء من وضع طبقة الأساس بطول 250 م ، كما جاري الانتهاء من وضع طبقة الاساس بشارع الإدارة التعليمية والادارة الزراعية بمنوف بطول 240 م ، وذلك ضمن خطة حافز التميز بالخطة الإضافية بمدينة منوف.

وفي لفتة إنسانية واثناء تفقده التقي محافظ المنوفية بسيدة مسنة وإستمع إلى شكواها وأمر بصرف بونات مواد غذائية مجانية لها نظراً لظروفها المعيشية والمرضية.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بمنوف بمتابعة منظومة العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي وتفقد الأعمال الإنشائية بمعهد الأورام ، وأعمال الصيانة بمدرسة طملاي الإعدادية المشتركة ، وكذا تفقد المبني القديم لدار العجزة لبحث إمكانية إستغلال والإستفادة القصوي منهما بما يحقق النفع العام.