محافظ المنوفية يعلن بدء اختبارات محو الأمية دورة يوليو بالمحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه سبل الدعم لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار ونشر برامج التوعية بمختلف قري ومراكز المحافظة ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بحياة الإنسان المصري واستغلال كافة الإمكانيات في إنجاح منظومة محو الأمية وتعليم الكبار لإعلان " مصر بلا أمية " ونشر الوعى بين كافة أطياف المجتمع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي هذا الشأن، أفادت سحر سويلم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبا، بدء عقد امتحانات محو الأمية دورة يوليو 2024 بجميع المراكز الإدارية بمراكز وقرى المحافظة لمدة 5 أيام من اليوم الأحد 28 يوليو الجارى وتستمر حتى الخميس 1 أغسطس القادم ، على أن تعقد إدارة بركة السبع ومنوف امتحاناتها اليوم الأحد، وإدارة الباجور غداً الاثنين 29 يوليو الجاري، وإدارات الشهداء – السادات يوم الثلاثاء 30 يوليو ، وشبين الكوم – تلا الاربعاء 31 يوليو، وأشمون – قويسنا 1 أغسطس المقبل، مثمنة دور محافظ المنوفية دعمه المتواصل للفرع وجعل قضية الأمية على رأس أولوياته مما كان له عظيم الاثر في تحقيق نتائج متميزة من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المنوفية.

وأشاد محافظ المنوفية، بجهود فرع هيئة تعليم الكبار بالمنوفية في رفع الوعى والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين ليكونوا عناصر محفزة ومشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية وفقا لرؤية الدولة البناءة كون ملف محو الأمية بمثابة محرك أساسي للتنمية المستدامة على كافة المستويات.