محافظ الغربية: تنفيذ 140 مشروع صرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الغربية ـ محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه يتم تنفيذ 140 مشروع صرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بنسبة تنفيذ وصلت إلي 99%.

وأضاف محافظ الغربية، أنه تم إنهاء 136 مشروعا وجارٍ العمل في 4 مشروعات، وهو من القطاعات التي شهدت انجازات كبيرة بمركز زفتى، حيث تم خدمة جميع القرى المحرومة بالمركز وعدد كبير من العزب، مشيراً إلي أنه جارٍ تسليك شبكات صرف صحي الأهالي وفتح الطبات للصرف على محطات الرفع بقرى كفر شمارة - مدخل كفر ميت الحارون - مدخل تفهنا العزب - كفر سنبو - كفر اسماعيل - دمنهور الوحش.