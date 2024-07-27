المجلس التنفيذى بالغربية يوافق على تحديث الأحوزة العمرانية لـ5 مدن و34 قرية

الغربية مصطفى عادل

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، مساء اليوم، أول اجتماع مجلس تنفيذي بعد توليه المنصب الجديد والذي استمر لـ5 ساعات متواصلة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، ونجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستهل المحافظ المجلس بالترحيب بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء المجلس التنفيذي قائلا (لا أخفى على حضراتكم سعادتي الغامرة بتولي منصب محافظ الغربية، هذه المحافظة العريقة عروس الدلتا التي يوجد على أرضها مسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوي ومسار العائلة المقدسة وغيرها من الأماكن الدينية والأثرية وقلعة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والعديد من القرى التي تشتهر بالعديد من الصناعات واهم ما لمسته هو أبنائها الطيبين المخلصين المحبين لوطنهم).

واستكمل الجندي كلمته بقوله: ادعو الله أن أكون عند حسن ظن أبناء المحافظة وان نعمل جميعا بروح الفريق الواحد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين ووضعهم على رأس أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة والاستماع إليهم والتواصل المستمر معهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم بكل القطاعات.

وقدم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجلس التنفيذي، الشكر للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السابق، على جهوده الوطنية المبذولة خلال فترة توليه المسئولية لمحافظة الغربية وما قدمه من جهد وعرق لدفع عمليات التنمية علي أرض المحافظة.

ووجه المحافظ خلال المجلس بالارتقاء بمنظومة النظافة وإعطاء ملف النظافة أهمية قصوى ومتابعة أعمال التجميل ورفع تراكمات القمامة بصفة مستمرة، رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وعدم تواجد الباعة الجائلين بالميادين والشوارع بما يعوق حركة السير والمرور ،المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء والمرور الميداني على المراكز التكنولوجية لمتابعة انتظام العمل وحسن إستقبال ومعاملة المواطنين، والتواصل مع المواطنين لحثهم على إستغلال الفرصة التي اتاحتها الدولة والتقدم بطلباتهم للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، ومواجهة أي محاولات للتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالفة وإزالتها في المهد قبل تطور المخالفات مما يصعب إزالتها بعد ذلك، والتواصل المستمر مع المواطنين وتكثيف العمل الميدانى للتعرف على المشكلات على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة لها.

كما وجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لمتابعة توافر السلع بالأسواق بأسعار مناسبة وصلاحيتها لاستهلاك ومطابقتها للاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لأى محاولات لرفع أسعار السلع أو إستغلال المواطنين.

ووجه بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف على أهم المشكلات وأفضل السبل لحلها وكذلك مقترحاتهم وآليات تنفيذها لصالح المواطنين، وتكثيف المرور الميدانى لمتابعة إنتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس ووجود بانرات بجميع المواقف بالمحافظة موضح عليها خط السير والتعريفة الجديدة وكذلك لصق إستيكرات على السيارات موضح بها التعريفة الجديدة.

وشدد على عدم السماح بإستغلال المواطنين عن طريق رفع الأجرة أو تجزئة خطوط السير ،المتابعة الشخصية للمشروعات الجارى العمل بها على أرض الواقع بكافة القطاعات وتذليل أي معوقات تواجه الشركات المنفذة لنهوها في موعدها المحدد ودخولها الخدمة لصالح المواطنين، والاهتمام بزراعة الأشجار ضمن مبادرة الــ 100 مليون شجرة ورعايتها وريها بصفة مستمرة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ عليها.

ووافق المجلس خلال جلسته على تحديث الأحوزة العمرانية لـ 5 مدن تابعة لمراكز ( السنطة – المحلة الكبرى - بسيون – طنطا – كفر الزيات )، و34 قرية و94 عزبة تابعة لمراكز ( طنطا – زفتى – كفر الزيات – بسيون ).

وأوضح اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية أنه قد تم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والاحوزة العمرانية والبدء في تحديث المخططات الاستراتيجية والاحوزه العمرانية لجميع مدن وقرى وعزب المحافظة .

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، كما وافق على إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز ثان محمد صالح محمد هلالي علي مدرسة الجمهورية الابتدائية ببسيون.

ووجه محافظ الغربية خالص الشكر والتقدير لنجوى العشيري السكرتير العام لمحافظة الغربية لقرب بلوغها سن المعاش القانوني شاكرا مجهوداتها خلال فترة عملها متمنياً لها التوفيق في حياتها الجديدة.

واختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.