محافظ الدقهلية يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة بلقاس.. اعرف التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

إعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة بلقاس وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها للمدن المصرية، وذلك تمهيدا لاعتماده من المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبذلك يصل اجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية واستراتجية على مستوى محافظة الدقهلية الى 472 مخططا استراتيجيا وتفصيليا جديدا ومعدلا.



وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119لسنة 2008.



ومن جانبها قالت المهندسة مها صبري، مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، انه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة.



