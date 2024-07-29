مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعا بحضور محافظ الدقهلية.. صور

الدقهلية - سارة الباز

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 613، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة في مستهل الجلسة على أن هناك توأمة بين جامعة المنصورة، والمحافظة، وتعاون مشترك في العديد من الملفات التي تخدم المواطنين، وفي مقدمتها ملف الصحة، وتطوير الميادين والشوارع.

وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى أن الجامعة ستقدم الدعم المعنوي، واللوجستي، والتكنولوجي الكامل لمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى خبرات أعضاء هيئة التدريس، والمراكز البحثية، والاستشارية؛ للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين؛ إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية؛ لأن الجامعة شريك أساسي مع المحافظة لتحقيق تطلعات المواطن والتغيير للأفضل، مؤكداً على سعي الجامعة بالتكامل، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لتقديم المقترحات، والاستشارات اللازمة؛ لتحقيق تطلعات القيادة السياسية في تحقيق الأفضل للمواطن داخل محافظة الدقهلية.

وأكد اللواء طارق مرزوق على أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية، لافتا إلى دعمه الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية، والطبية لخدمة أبناء المحافظة، والمحافظات الأخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات محلية، كما أن محافظة الدقهلية تفخر بجامعة المنصورة باعتبارها بيت خبرة عريق يساهم أساتذتها، وعلمائها مع الجهاز التنفيذي في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وعبر المحافظ عن اعتزازه بوجوده بين كوكبة من القيادات، والقامات العلمية بجامعة المنصورة، ويشرف بعضويته في مجلس جامعة المنصورة الموقر، كما أكد على ضرورة أن نثبت للرأي العام بأننا أهل للمناصب، التي أسندت إلينا، وأننا نعول على جامعة المنصورة باعتبارها عاصمة الطب، ومنارة العلم على مستوى مصر، وسنتكاثف مع أعضاء مجلس الجامعة؛ لتحقيق الأفضل للمواطن في محافظة الدقهلية في كافة الملفات، مشيرا إلى أن مواطن الدقهلية له غيرة على محافظته، ومدينته، ويطمح بأن يعيش بمستوى متميز، ومحافظة الدقهلية تذخر بالرموز، والعقول البشرية المثقفة المتميزة، التي ترغب بالنهوض بالمحافظة.

وأضاف بأن مشاركة الجامعة مع المحافظة في جميع المجالات تستهدف في المقام الأول تقديم خدمات متميزة للمواطنين على أرض المحافظة، وأكد على سعيه، وبذل كل الجهود للجهاز التنفيذي على حل المشكلات بالشارع داخل محافظة الدقهلية، والتطوير للأفضل.

وأشار إلى أن المجتمعات المتقدمة أساس تقدمها المشاركة المجتمعية بين مختلف الأطياف شاملة مشاركة المجتمع المدني، والمنظمات، والمواطن مع الجهاز التنفيذي.

وأوضح أن أهل المنصورة بمحافظة الدقهلية لهم آمال، وطموحات، ومن مسئولية المحافظ، وأي مسئول أن يحقق هذه الطموحات بقدر ما يستطيع، ولدينا من الخبرات، والكفاءات ما يكفي لتلبية هذه الطموحات.

وأكد على أنه على استعداد لتلقي كافة الأفكار، والمقترحات من قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ لتغيير الشكل العام لمدينة المنصورة، وتسهيل الخدمات للمواطنين، وصناعة هوية بصرية لمدينة المنصورة، ومحافظة الدقهلية بما يليق بمكانتها عبر التاريخ.

وتم تكريم الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة خلال مجلس الجامعة؛لحصوله على وسام "ديمخوف" للجمعية الروسية لزراعة الأعضاء، ومعهد سكليفوسوفسكي، ونظام موسكو للرعاية الصحية؛ وذلك تقديراً لجهوده، والفريق في مجال زراعة الأعضاء، كما تم تكريم الدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض؛ نظرا لجهودها خلال فترة تولي منصب العميد، وحصول الكلية على الجودة من الهيئات المحلية، والدولية، وتكريم الدكتور شريف أحمد علي شتا؛ لجهوده خلال فترة توليه منصب قائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وعضوية الدكتور شريف بدوي، عميد كلية الهندسة، والدكتور شريف شتا، عميد كلية الفنون؛ لعمل تصميمات هندسية، ومعمارية لمداخل مدينة جمصة على مستوى عالي من التصميم الجمالي، والحضاري.



تسليم درع الجامعة لمحافظ الدقهلية



جانب من اجتماع مجلس الجامعة