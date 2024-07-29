محافظ أسيوط: بدء أعمال استكمال نفق مشاة "المعلمين – نزلة عبد اللاه"

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بدء الأعمال في استكمال نفق المشاه الذي يربط بين مجمع مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وموقف المعلمين بحي غرب، لخدمة المواطنين المسافرين في التنقل والوصول إلى المواقف بسهولة ويسر.

كان محافظ أسيوط قد زار موقع مشروع نفق المشاه الذي لم يكتمل تنفيذه منذ ما يقرب من 5 سنوات وتوقفت الأعمال وأمر المحافظ بدراسة إستكمال المشروع ليعود بالنفع على المواطنين حيث تم حفر جزء من النفق من موقف العملين حتى بداية الطريق الدائري، فضلاً عن حفر جزء من الإتجاه الأخر من مجمع مواقف نزلة عبداللاه وحتى بداية ترعة الملاح وجسر "عداية معدنية" تسير أعلى الترعة ومتبقي حفر جزء أسفل الطريق الدائري للوصول إلى موقف المعلمين بمسافة تتراوح بين 8 : 10 أمتار لاستكمال المشروع .



وأكد أبوالنصر أن المحافظة تسعى لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وإيجاد حلول للمشروعات المتوقفة وتذليل كافة العقبات لتنفيذها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعود بالنفع والفائدة عليهم.