محافظ أسيوط يوجه بإزالة تراكمات القمامة والمخلفات بقرية منقباد

أسيوط- هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، رئيس مركز أسيوط، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط ، من تضررها من تراكم القمامة والمخلفات بعزبة أبو القاسم بقرية منقباد، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.



وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة العميد عبد الرحمن عامر رئيس المركز، برفع المخلفات والقمامة المتراكمة بشكل عشوائي على طول الطريق حتى مساكن الفاتح بجوار منطقة آثار منقباد، وبجوار المدافن باستخدام المعدات اللازمة، حفاظاً على صحة المواطنين وتلبية لمطالبهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.