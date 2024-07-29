اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 يوليو 2024 08:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يوجه بإزالة تراكمات القمامة والمخلفات بقرية منقباد

الإثنين، 29 يوليو 2024 08:21 م
محافظ أسيوط يوجه بإزالة تراكمات القمامة والمخلفات بقرية منقباد إزالة تراكمات القمامة والمخلفات بقرية منقباد
أسيوط- هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، رئيس مركز أسيوط، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط ، من تضررها من تراكم القمامة والمخلفات بعزبة أبو القاسم بقرية منقباد، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والارتقاء بمستوى المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.


وعلى الفور قامت الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة العميد عبد الرحمن عامر رئيس المركز، برفع المخلفات والقمامة المتراكمة بشكل عشوائي على طول الطريق حتى مساكن الفاتح بجوار منطقة آثار منقباد، وبجوار المدافن باستخدام المعدات اللازمة، حفاظاً على صحة المواطنين وتلبية لمطالبهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

 







اسيوط

محافظ اسيوط

اخبار مصر

ازالة تراكمات القمامة

قرية منقباد




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة