محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الجارية أول ديسمبر

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مهلة للشركة المنفذة للانتهاء من مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع كسر الحجر وسط مدينة أسوان وغيرها من المناطق المتفرقة بالمحافظة، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد الخط الناقل من محطة مياه كوم أمبو وحتى المنشية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، وذلك فى موعد أقصاه الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور إسماعيل كمال لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مع مناقشة المشكلات والعقبات وبحث أسباب التأخير فى معدلات الإنجاز.

حضر الاجتماع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من مسئولى الشركة المنفذة.

وخلال الاجتماع كلف الدكتور إسماعيل كمال الشركة المنفذة بسرعة إعداد برنامج زمنى دقيق ومحدد للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بالمشروعات الجارية ، موجهاً مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور الدورى لمتابعة مستويات الأداء والوقوف على نسب التنفيذ أولاً بأول ورصد المشكلات وعرضها لسرعة تذليلها وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى المواعيد المحددة لها ، وبدء تشغيلها لدعم منظومة مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين بمركزى أسوان وكوم أمبو بالشكل المطلوب.