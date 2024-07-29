كل ما تريد معرفته عن التدريب التحويلى بوزارة العمل.. تفاصيل

كتبت ـ آية دعبس

تقدم وزارة العمل فرصة لخريجى الجامعات لتحويل مسارهم المهنى من خلال مجموعة من التدريبات التحويلية المهنية المجانية، للتدريب على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الوقت الحالى وفقا لدراسات السوق المحلى.

ويستعرض "اليوم السابع"، في هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بالتدريب التحويلى:



1- التدريب التحويلى يستهدف تمكين الشخص المتعطل من اكتساب مهارات إضافية في مجال مهنته، أو في مجال مهنة ذات علاقة بمهنته أو في مجال مهني جديد لتيسير تلبية متطلبات فرص العمل المتاحة.

2- يهدف لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتنمية مهاراته طبقاً لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مع التركيز على المهن المستقبلية والمستحدثة، تنفيذاً لتوصيات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

3- وضعت وزارة العمل، عددا من الاشتراطات للحصول على دورات التدريب التحويلى، للمؤهلات المتوسطة، المؤهلات فوق المتوسطة، المؤهلات العليا، وحديثي التخرج، وهى:

- أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة.

- إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى.

- إجراء اختبار توجيه مهنى لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية و العقلية.

- يحصل المتدربون خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم.

- يحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية العمل.

- يتقدم المتدرب بصورة من المؤهل الدراسى، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- تستغرق التدريبات فترات تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر حسب المهنة التى سيتم التدريب التحويلى عليها.



وتخطط وزارة العمل، خلال الفترة المقبلة للتوسع فى أعداد المستفيدين من التدريبات التحويلية، لتنمية مهارات الشباب والنهوض بمنظومة التدريب المهني، بالتزامن مع تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل البالغ عددها 75 مركزا، منها 38 مركزاً ثابتاً، و10 حدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، في 25 محافظة.