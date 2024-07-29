ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية فى حملات تموينية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر أول الفيوم وتمكنت الحملة من ضبط 3540 علبة شاى ومشروبات بكل علبه 25 باكو منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير محضرين عدم إعلان أسعار، و3 محاضر عدم إعلان مخزن.



كما قامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.



وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن الفيومى.



ولفت شبل إلى أن الحملات تأتى فى إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.