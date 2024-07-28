ضبط كميات من اللحوم الفاسدة فى حملات تموينية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة الرقابة التجارية بالمديرية بالاشتراك مع الطب البيطرى، وتمكنت الحملة من ضبط 47 كيلو جرام كبده ولحوم وقطع دجاج غير صالحه للاستهلاك الآدمي والحيواني بداخل ثلاجات أحد مطاعم الوجبات والمشويات، كما تم ضبط 3.5 كيلو جرام كبده غير صالحه للاستهلاك الآدمي والحيواني بثلاجة مطعم.

وقامت الحملة بالمرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الأسعار والأوزان ومطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ولفت شبل الي أنه وجه بضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.



