سوق اللحوم فى مصر.. استقرار ملحوظ والكيلو 290 جنيها بالمنافذ الحكومية

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الاثنين 29 يوليو 2024 فى الأسواق عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر بالتزامن مع ضخ كميات كبيرة من قبل الحكومة لتوفير احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة..



وكشف تقرير وحدة البحوث فى الغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر اللحوم البلدي يواصل استقراره بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.



وتسجل اللحوم فى بعض المنافذ بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و290 إلى 300 جنيه فى منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.