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تنسيق الجامعات 2024.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على شبكة الإنترنت

الإثنين، 29 يوليو 2024 01:20 م
تنسيق الجامعات 2024.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على شبكة الإنترنت موقع التنسيق
كتب ـ محمد صبحى

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يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الإثنين، إتاحة باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات، للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات.

ويقوم الطالب باختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة على موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg


* يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.
* سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.
* بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة له، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المُحددة.
* يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لمدة يومين متتاليين).
* عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة الإيصال، ويشمل أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.







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