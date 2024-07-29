اليوم السابع
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اختبارات القدرات 2024.. تربية رياضية بنين بجامعة حلوان تستقبل 675 طالبا

الإثنين، 29 يوليو 2024 01:41 م
اختبارات القدرات 2024.. تربية رياضية بنين بجامعة حلوان تستقبل 675 طالبا اختبارات القدرات
محمد صبحى

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استقبلت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان، اليوم الإثنين، 675 طالبًا في إطار اليوم الثالث لـ اختبارات القدرات للعام الدراسي 2024.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على أهمية هذه الاختبارات، قائلاً: "نحرص على توفير بيئة مناسبة لطلابنا لإظهار قدراتهم الرياضية والبدنية، حيث أن هذه الاختبارات تمثل خطوة مهمة في مسيرتهم الأكاديمية، ونسعى لضمان إجرائها بكل دقة وموضوعية.

وصرح الدكتور وليد عبد الرازق، عميد الكلية، أن 425 طالبًا خضعوا للاختبارات الذين قدموا فى اليوم  الأول، بينما تم اليوم تسجيل استمارات 250 طالبًا آخرين.

وتكون اختبارات القدرات بالكلية على مدار ثلاثة أيام، وتشمل اختبارات بدنية ومهارية بإجمالي 100 درجة، منها 60 درجة للاختبارات البدنية و40 درجة للاختبار المهاري.

ويشترط للقبول حصول الطالب على 60% من الدرجة الكلية، مع اجتياز قياسات الطول والوزن واختبارات القوام والشخصية.

ووضعت الكلية شروطًا محددة للقبول، منها ألا يقل طول الطالب عن 165 سم، مع مراعاة العلاقة بين الطول والوزن، كما تم تحديد الملابس الرياضية المطلوبة وهى  فانلة دون أكمام - شورت - حذاء رياضي خفيف - شراب قصير أبيض - مايوه.

يفضل الحضور مرتدين بدلة التدريب Training Suit.

وتتمثل الأوراق المطلوبة أثناء التقدم لكلية التربية الرياضية لأداء اختبار القدرات، أن يتوجه شخصيا إلى لجنة الاختبارات في التاريخ المحدد له الكترونيا، في تمام الساعة الثامنة صباحًا ومعه ما يلي، الإيصال الدال على تسجيل الطالب اسم الكلية المتقدم لها لـ اختبارات القدرات التي قام بطبعها من الموقع، عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 سم، أصل رقم الجلوس وصورة منه، صورة بطاقة الطالب الشخصية (بطاقة الرقم القومي).

وشددت إدارة الجامعة على ضرورة الالتزام بالتعليمات، بما في ذلك منع استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاختبار والحضور قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل.

يذكر أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس القدرات الرياضية للطلاب وضمان استعدادهم لدراسة التربية الرياضية، مع توفير فرص متكافئة لجميع المتقدمين.

 
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قياس طول الطلاب

 

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اختبارات القدرات

 

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الطلاب المتقدمون للاختبار

 







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