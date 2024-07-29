تعرف على اشتراطات الدراسة بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الغربية

الغربية – مصطفى عادل

نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة، الاشتراطات والتخصصات المطلوبة للالتحاق بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.

وتتبع هذه المدرسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات، ومدة الدراسة فيها 3 سنوات، فى تخصصات الاتصالات، شبكات وأمن المعلومات، تطوير مواقع وبرمجيات.

تتميزهذه المدرسة بحصول الخريج على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، الحصول على شهادة اكاديمية دولية وشهادات مهنية متخصصة، التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بالسنترالات، والمواقع الفنية للشركة والشركات التابعة. السعي نحو توفير فرص وظيفية بالشركة، والشركات التابعة والشركات المتخصصة العاملة بالقطاع، توفير جميع المستلزمات المدرسية، توفير تابلت لكل طالب، توفير الزي المدرسي، توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب لأماكن التدريب الميداني.

وأوضح بيان المديرية أن شروط التقديم، أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023 – 2024، لا يقل مجموعة عن 225درجة ويفضل اجادة اللغة الانجليزية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظتي الغربية والمنوفية، ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 سنة فى أول اكتوبر 2024، وأن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.