انتهاء تشطيب روضة السيدة 2 وتسليم الشقق قريبا.. فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

اكتمل تشطيب مشروع روضة السيدة 2 القائم بحى السيدة زينب بالقاهرة، والذى يتم تنفيذه من خلال صندوق التنمية الحضرية، بالتعاون مع محافظة القاهرة، ويقع بميدان أبو الريش، والذى يتم بناؤه ليكون بديلا لمنطقة الطيبى، ومن المقرر ان يعاد باقى السكان للمشروع مرة أخرى وطراح باقى الشقق للجمهور.

وقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أمام العمارات السكنية المقرر تسليمها للأسر قريبا ضمن مشاريع تطوير العشوائيات، ويعد نموذج ثان لـ مشروع روضة السيدة 1.

ويقع مشروع الروضة 2 في موقع استراتيجي في قلب القاهرة، على مساحة حوالي 6 أفدنة في حي السيدة زينب، ويعتبر حي السيدة زينب أحد الأحياء التاريخية العريقة في القاهرة، ويتميز بموقعه المميز في قلب المدينة، وقرب العديد من المعالم التاريخية والأثرية، مثل مسجد السيدة زينب وخان الخليلي وباب النصر.

ويتكون مشروع الروضة 2 من عدد 9 عمارات سكنية (أرضي + 5 أدوار متكررة) على طراز معماري مميز يتوافق مع النسق العمراني للقاهرة الفاطمية، تتميز العمارات بتصميمها الأنيق وواجهاتها الجميلة، بالإضافة إلى مساحاتها الواسعة التي تمنح السكان الراحة والخصوصية.

ويوفر مشروع الروضة 2 العديد من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان، مثل:

مبنى خدمي يضم محلات تجارية وصيدلية ومكتبة وحضانة.

عدد من المحلات التجارية على شارع السد البراني.

كيان إداري محترف لإدارة المشروع.

شركات أمن ونظافة وصيانة للحفاظ على المشروع واستدامته.