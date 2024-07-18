شاهد مشروع الفسطاط فيو بديل منطقة بطن البقرة بمصر القديمة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع، صور لمشروع الفسطاط فيو بديل منطقة بطن البقرة بمصر القديمة، والتي تم إزالتها ضمن مشروعات تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة ونقل السكان لوحدات مفروشة بحى الأسمرات لتوفير سكن ملائم لهم بديلا للعشوائيات.

ويتم تنفيذ أعمال مشروع الفسطاط فيو ضمن مشروعات صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة الوزراء، وفى النقاط التالية اهم المعلومات عن المشروع:

1- المشروع يقع على مساحة 30 فدانا. 2- المشروع يطل على أكبر حديقة فى الشرق الأوسط بمساحة 500 فدان " تلال الفسطاط"

3- استثمارات المشروع تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.

4- مقدم حجز الوحدة 25%.

5- سعر المتر 30 ألف جنيه.

6- نسبة التنفيذ 40%، ومن المقرر بدء التسليم العام المقبل.

7- الجهة الملكة للمشروع صندوق التنمية الحضرية.

8- نظام السداد ..سداد 25% مقدم والباقى على 5 سنوات.

9- المشروع يتضمن 1400 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تبدأ بـ140 مترا وتصل لـ200 متر.

10- المشروع يتضمن وحدات فندقية.

11- الفسطاط فيو يعد أول كمبنود سكنى سياحى ترفيهى فى قلب القاهرة التاريخية. 12- مشروع فسطاط فيو يمثل أحد أهم معالم خطة إحياء الوجه الحضرى للقاهرة.



مشروع فسطاط فيو



المشروع يطل على حديقة تلال الفسطاط



مشروع الفسطاط فيو



مشروع فسطاط فيو