مشروع روضة السيدة 2 يقترب من الافتتاح.. شاهد التشطيبات النهائية

كتب سيد الخلفاوى

تقترب محافظة القاهرة من افتتاح مشروع روضة السيدة 2 بحى السيدة زينب وهو ثانى نموذج لمشروع روضة السيدة بديل منطقة تل العقارب العشوائية، حيث يجرى الآن أعمال التشطيبات النهائية للمشروع، وهو بديل منطقة (الطيبي)، ويتم تنفيذه بالتعاون صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

ويقع مشروع الروضة 2 في موقع استراتيجي في قلب القاهرة، على مساحة حوالي 6 أفدنة في حي السيدة زينب، ويعتبر حي السيدة زينب أحد الأحياء التاريخية العريقة في القاهرة، ويتميز بموقعه المميز في قلب المدينة، وقرب العديد من المعالم التاريخية والأثرية، مثل مسجد السيدة زينب وخان الخليلي وباب النصر.

ويتكون مشروع الروضة 2 من عدد 9 عمارات سكنية (أرضي + 5 أدوار متكررة) على طراز معماري مميز يتوافق مع النسق العمراني للقاهرة الفاطمية، تتميز العمارات بتصميمها الأنيق وواجهاتها الجميلة، بالإضافة إلى مساحاتها الواسعة التي تمنح السكان الراحة والخصوصية.

ويوفر مشروع الروضة 2 العديد من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان، مثل:

مبنى خدمي يضم محلات تجارية وصيدلية ومكتبة وحضانة.

عدد من المحلات التجارية على شارع السد البراني.

كيان إداري محترف لإدارة المشروع.

شركات أمن ونظافة وصيانة للحفاظ على المشروع وإستدامته.