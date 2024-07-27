القابضة الكيماوية: 9.4 مليار جنيه صادرات الأسمدة بمصانع كيما خلال عامين

كتب ـ عبد الحليم سالم

كشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تحقيق مصانع كيما لصادرات من الأسمدة والكيماويات، بلغت نحو 9.4 مليار جنيه خلال عامي 2023 و2024 بجانب توفيرها نحو 50% من إنتاجها لوزارة الزراعة؛ لتوزيعه على الفلاحين بالسعر المدعم.

ووجه المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية، بضرورة التوسع في الصادرات في إطار سياسة الدولة نحو تعظيم العوائد من الصادرات لتصل لنحو 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

ووفق البيانات تم تصدير كميات بقيمة 4.7 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2024، مقارنة بصادرات بلغت نحو 4.68 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2023.

وقررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه بزيادة قدرها 4 مليار جنيه، حيث أن الزيادة موزعة على عدد 800 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.

وفق المؤشرات المبدئية ربحت شركة كيما بقيادة عبد المجيد حجازى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب نحو 1.250 مليار جنيه خلال أخر عامين وحققت إيرادات نشاط خلال نفس الفترة بلغت 13.1 مليار جنيه.