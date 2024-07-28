الكهرباء: الأحمال على الشبكة تراجعت من 38 ألفا لـ36500 ميجاوات خلال يومين

كتبت رحمة رمضان

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة معدلات الأحمال الكهربائية على مدار اليومين الماضيين فى ظل تراجع درجات الحرارة، ومدى تأثير ذلك على الطاقة المولدة ومعدلات استهلاك الوقود، وذلك فى اطار المتابعة المستمرة لتحسين جودة التشغيل وإجمالي الطاقات المولدة ومعدلات الأحمال الكهربائية خاصة فى وقت الذروة والحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة واستمرار وجودة التغذية الكهربائية.

وأشارت تقارير المركز القومى للتحكم إلى تراجع الأحمال الكهربائية مع انخفاض درجات الحرارة، وبلغت الأحمال القصوى على مدار يوم الجمعة الماضية 7/26 35700 ميجاوات، وبلغ الحمل الأقصى أمس السبت 7/27 36500 ميجاوات فى حين بلغ أقصى حمل للشبكة خلال وقت الذروة هذا العام 38 ألف ميجاوات علما بان تراجع الحمل الأقصى، يؤدى إلى خفض استهلاك الوقود بقيمة 127 مليون جنيه لكل 1000 ميجاوات خفضا فى الحمل الأقصى والاستهلاك على مدار اليوم تقريبا.

قال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة مستمرة للشبكة القومية الموحدة ومعدلات الأحمال على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية وتحسين معدلات الاداء لتقديم خدمة كهربائية لائقة تتناسب واهتمام ودعم الدولة الدائم لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.



