الشرطة البريطانية: القبض على مشتبه به إثر عملية طعن بـ"ساوثبورت"

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ألقت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به في أعقاب حادث طعن في مدينة "ساوثبورت"، أسفر عن وقوع عدة إصابات.



وأكدت شرطة ميرسيسايد - عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الاثنين أنها تتعامل مع حادث كبير أوقع عددا من الضحايا، مشيرة إلى أنه تم اعتقال المشتبه به ومصادرة سكين كانت بحوزته.

وأفادت خدمات إسعاف "نورث ويست" بوجود أطفال من بين الضحايا، وقد تم نقلهم إلى المستشفى، فيما جري فرض طوق أمني حول موقع الحادث.



ومن جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عبر "إكس"، حادث الطعن بأنه "مروع وصادم"، معربا عن تضامنه مع المتضررين من الحادث، مؤكدًا أنه يتم إطلاعه باستمرار على آخر المستجدات.