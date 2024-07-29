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اختبارات القدرات 2024.. تربية فنية حلوان تستقبل 94 طالبا فى اليوم الثالث

الإثنين، 29 يوليو 2024 02:01 م
اختبارات القدرات 2024.. تربية فنية حلوان تستقبل 94 طالبا فى اليوم الثالث اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية
كتب ـ محمد صبحى

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استقبلت كلية التربية الفنية، بـ جامعة حلوان، اليوم 94  طالبا وطالبة في اليوم الثالث من اختبارات القدرات الخاصة بالكلية، وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة على أهمية اجتياز هذه الاختبارات التي تقيس استعداد الطلاب لدراسة الفنون بـ كلية التربية الفنية.

وأوضح الدكتور أحمد حاتم عميد الكلية، أن اختبارات القدرات تهدف إلى التعرف على إمكانية الطالب واستعداده لتعلم الفن من خلال الأداء الفني في التعبير الفني والتصميم الابتكاري وقدراته على توظيف عناصر الفن التشكيلي ورسم العناصر والأشكال بطريقة مبسطة وتوظيفها في موضوعات تعبيرية وزخرفية جمالية مستمدة من واقع الحياة اليومية.

وتشمل الاختبارات الرسم التعبيري والتصميم الزخرفي وتستمر لمدة 150 دقيقة بدءا من الساعة 10 صباحا ولا يسمح بدخول أي طالب بعد هذا الموعد وينقسم الاختبار إلى سؤالين الرسم 60 درجة والتصميم الابتكاري 40 درجة.

ويهدف سؤال الرسم إلى قياس قدرة الطالب على التعبير الفني عن موضوعات متنوعة مثل المشاريع القومية والأحداث الجارية وجمال الطبيعة المصرية والمهن التقليدية والتطور في مختلف المجالات أما سؤال التصميم الابتكاري فيقيس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في تصميمات مختلفة كالملصقات وأغلفة الكتب.

وأعلنت الكلية قائمة الأدوات المطلوبة للاختبار، وتشمل أقلام الرصاص والفلوماستر والألوان الخشبية والأدوات الهندسية ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60٪ من إجمالي درجات الاختبارين.

كما وضعت الجامعة مجموعة من الضوابط والإرشادات للطلاب تشمل منع استخدام الهواتف المحمولة والحضور قبل الموعد بساعة وعدم تصوير الاختبار مع ضرورة إحضار إثبات الشخصية وصورة من رقم الجلوس وصورة شخصية لكل اختبار.







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