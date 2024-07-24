لطلاب الثانوية العامة.. دليل اختبارات القدرات لكلية التربية الفنية جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية التربية الفنية جامعة حلوان عن دليل الطالب لاختبارات القدرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بها، فلابد من اجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون بكلية التربية الفنية.

وتهدف اختبارات القدرات إلى التعرف على إمكانية الطالب واستعداده لتعلم الفن من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني من خلال الرسم بالإضافة الي التصميم الابتكاري، وقدراته على إمكانية توظيف عناصر الفن التشكيلي، وكذا القدرة على رسم العناصر والأشكال بطريقة مبسطة وتوظيفها في موضوعات تعبيرية وزخرفيه جمالية، وهذه الموضوعات تستمد من واقع حياتنا اليومية .

وتأتي اختبارات القدرات في تخصص التربية الفنية فى الرسم التعبيري والتصميم الزخرفي، ويكون زمن الاختبار (150 دقيقة) ويبدأ الساعة 10 صباحًا، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا وأيا كان السبب.



هذا وينقسم الاختبار المهاري إلى عدد (2) سؤال (الرسم + التصميم الابتكاري)، ويكون سؤال الرسم: (من 60 درجة)، ويهدف إلى التعرف على قدرة الطالب ومهاراته الفنية في في التعبير الفني عن المشاريع القومية الهامة والأحداث الجارية المحلية والعالمية، جمال الطبيعة المصرية والمواقع الأثرية والسياحية في مختلف ربوع مصر، المهن والحرف اليدوية والشعبية في مختلف محافظات مصر التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية في جميع المجالات الصناعية - الزراعية - التكنولوجية - المعمارية - الاقتصادية - .... إلخ)، المناسبات والأعياد الوطنية، والتنسيق الحضاري للمدن والأحداث الرياضية ومحاربة الإرهاب ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع من خلال طرح حلول بنائية لتكوينات ومساحات افتراضية متنوعة بفكر الطالب في المحيط البيئي من خلال تكوينات وعناصر وتأثيرها المباشر على رؤية التكوين وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات الدرجات الظلال والنور (الفاتح والغامق) المختلفة لما لها من أهمية في إظهار الظلال والنور مع مراعاة النسب بين أحجام العناصر المختارة، كذلك مراعاة الدقة في التنفيذ والأداء والتكوينات والنظافة العامة لورقة الرسم والذي يتم عليهم تقييم العمل الفني.

وأيضا سؤال التصميم الابتكاري ويكون (من 40 درجة)، والذي تم وضعه لقياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في المساحة المحددة للتصميم بحيث تحقق هدف التصميم وموضوعه سواء كان ملصق إعلاني، أو طابع بريد أو غلاف كتالوج، أو غلاف كتاب، أو كارت إهداء وغيرهم، حيث يكون التصميم الابتكاري هو وضع فكرة بسيطة تعتمد على استخدام الرسوم المعبرة عن الفكرة واختيار العناصر الملائمة للتصميم مع استخدام الألوان المناسبة وتناسق الخطوط والمساحات والأشكال للتعبير عن الفكرة المناسبة لتحقيق قواعد التصميم من توافق واتزان بين العناصر المختارة للتصميم، مع مراعاة التوافق اللوني المناسب سواء باستخدام الأقلام الخشبية أو الفلومستر أو غيرها حسب الألوان المتاحة لديك، ويمكن التصفح عن طريق موقع جوجل بالبحث عن تصميمات أغلفة الكتب وتصميم الميداليات .

وأعلنت الكلية الأدوات المطلوب من الطالب إحضارها أثناء تأدية الاختبار وهى أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل)، ممحاة رصاص (أستيكة)، سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25 × 35 سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

وتتمثل شروط النجاح فى حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات الرسم + التصميم الابتكاري)، كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

وتأتى أهم المجالات التي يجب على الطالب الاطلاع عليها قبل إجراء الاختبارات، مبادئ اسس التصميم، أساسيات الرسم الصحيحة، اساسيات تعلم التشريح للرسامين، أساسيات الرسم للمبتدئين، تعليم أساسيات رسم المنظور المعمارى.



يمكن للطالب الاطلاع على بعض الروابط الإرشادية المتوفرة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والكلية قبل دخول الاختبار، والتي تساعد الطالب على تنمية قدراته البصرية والمهارية:

https://youtu.be/orzz8uKljcc

https://www.magltk.com/10-lessons-learn-drawing

https://youtu.be/0xRZ0yfOONM

https://youtu.be/yIBgJgBvga8

https://youtu.be/W6DorjgCofY

https://youtu.be/ZkrsVoCGXD8

https://youtu.be/PbjeM-PKYIQ

https://youtu.be/BjmW9ksJ0dQ

https://youtu.be/Zks0LpfocSw

https://youtu.be/QaqXnP-yP3c