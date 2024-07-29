اتحاد العمال يُشارك بحفل تخريج طلاب الجامعة العمالية بالإسكندرية دفعة 2024

كتبت آية دعبس

شارك المهندس خالد منير الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ورئيس الاتحاد المحلى نقابات عمال اسكندرية، والمشرف على المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، بحضور حفل تخرج طلاب الجامعه العماليه فرع الإسكندرية دفعة 2024 شعبة العلاقات الصناعية وشعبة التنمية التكنولوجية، وذالك بمقر المدينة الشبابية بأبوقير.

وقد أكد الفقى، أنه أعد تصورا لتطوير الجامعة العمالية بحيث تستعيد الجامعة دورها وتصبح قادرة على تخريج كوادر قادرة على اقتحام سوق العمل المتطور، خاصة أنها واحدة من الجامعات المتخصصة في مجالي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية في مصر، ومن أهم الجامعات المصرية التي تهتم بالتطور التكنولوجي وحلقات الجودة العالمية، إضافة أنها الأكاديمية الوحيدة التي تمنح طلابها التدريب في المصانع عمليا.

وكان قد شهد محمد جبران وزير العمل، اجتماعًا بشأن خطة تطوير الجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور مُستثمر سعودي، وقيادات من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث طلب الوزير جبران الأطراف المعنية والمُشاركة في هذا "اللقاء التنسيقي" بسُرعة تقديم تصور عام عن خطة التطوير، والاتفاقات المُقررة بين الطرفين، والتي تشمل البنية التحتية لكافة الفروع، وكذلك النهوض بالعملية التعليمية من كافة جوانبها، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج لعرضه على الجهات المُختصة.

وشارك في اللقاء وفد من أحد الشركات للتدريب والتطوير التحويلي، ومن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبدالمنعم الجمل المُكلف بتسيير كافة أعمال "الاتحاد"، والمهندس خالد الفقي، المُشرف على المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، وإسماعيل صبري، المستشار القانوني للاتحاد.



حفل تخريج طلاب الجامعة العمالية بالإسكندرية