اليوم السابع
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نقابة الصناعات الهندسية تؤكد دعم جهود الدولة بتمكين الشباب ودمجهم سياسيا

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:24 م
نقابة الصناعات الهندسية تؤكد دعم جهود الدولة بتمكين الشباب ودمجهم سياسيا المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية
كتبت آية دعبس

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ثمنت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، برئاسة المهندس خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إعلان البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن فتح باب التسجيل لدفعة جديدة من الشباب المصري في سياق الدفعة الخامسة للبرنامج، وتوجهت بالشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على دورها الثمين الذي تلعبه في تأهيل أجيال من الشباب المصري.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن هذا الإعلان دلالة هامة، وبرهان دامغ على أن اهتمام دولة 30 يونيو الوطنية بالشباب لم يكن وليد الصدفة، أو نتاج سياق أحداث معينة استدعت اهتماما خاصا بالشباب، وإنما هو يقين راسخ بأهمية الشباب ودورهم في عملية التنمية، لذلك عملت الدولة المصرية على إقرار عديد الأدوات والآليات وعلى رأسها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب،وأن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعمل  على  تعزيز وتطوير قدرات الشباب المصري واستخراج الطاقات الكامنة له وتسخيرها لصالح خدمة هذا الوطن من خلال إشراك الشباب في صناعة القرار والمراكز القيادية في مختلف المجالات والمؤسسات من جانب.

وأضافت النقابة في بيانها،: أنه من جانب أخر يأتي هذا الإعلان  من أجل  إنقاذ الشباب المصري من براثن التطرف والإرهاب وتعميق قيم الولاء الوطني لدى الشباب،  وتوسيع قاعدة مشاركتهم في الشأن العام، وأن الإعلان عن دفعة جديدة من البرنامج الرئاسي  يأتي تزامنا مع أداء  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية  لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة ،ليؤكد على استمرار مسيرة التمكين الفعلي للشباب المصري.

وأكدت النقابة العامة على  دعم كافة جهود الدولة المصرية الخاصة بتمكين الشباب ودمجهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

 







نقابة العاملين بالصناعات الهندسية

خالد الفقى

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