نائب رئيس اتحاد العمال: ثورة 23 يوليو أول من أنصف الطبقة العاملة

كتبت آية دعبس

حيا مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، مبادئ ثورة 23 يونيو المجيدة، كونها أنصفت الطبقة العاملة حيث أصدر مجلس قيادة الثورة تشريعا بإقرار الحد الأدنى للأجور يوميا لعمال التراحيل وأيضا الحد الأقصى للأجور.

وأضاف المهيرى: أن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التى قادها الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر والتي احتضنتها الإرادة الشعبية عملت على بناء جيش قوى ومكنت الشعب من امتلاك قراره واسترداد كرامته وأسقطت تحالف الإقطاع .

كما حققت الأهداف الرامية لتنفيذ أسس العدالة الاجتماعية لجموع الطبقة العاملة، حيث وجهت بإصلاح منظومة العمل المصرية من خلال سن تشريعات تنظم علاقة العامل بصاحب العمل وأقرت نظما لأجر عادل للعامل مقابل ساعات عمل محددة والتأمين على العمال وحصولهم على معاش حال بلوغهم سن التقاعد وفي حالة إصابة العامل أثناء عمله، بالإضافة إلى حصول العمال على نسبة من أرباح المؤسسة الاقتصادية التي يعملون بها.

أكد " المهيرى" أنه إلى جانب قضاء الثورة على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل، حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي لتنتهي سيطرة الرأسمالية على مجالات الإنتاج والزراعة والصناعة و أممت قناة السويس وأقرت مجانية التعليم العام العالي فضلا عن مضاعفة ميزانية التعليم العالي وإنشاء مراكز البحث العلمي وتطوير المستشفيات التعليمية وساعدت في إلغاء الطبقات بين الشعب المصري ووضعت مصر على طريق النهضة الصناعية والاقتصادية.