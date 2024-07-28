هيئة الأرصاد: فرص أمطار رعدية على أبو سمبل وحلايب وشلاتين

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أبو سمبل - حلايب - شلاتين.

ويشهد اليوم الأحد، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

ومتوقع أيضا اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 35: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.