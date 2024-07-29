أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير الاستثمار يبحث مع هيئة المعارض تطوير شركة جسور

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الاثنين 29-7-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها وزير الاستثمار والتجارة يبحث مع هيئة المعارض تطوير شركة جسورقام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وكان فى استقبالة اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة

وزير الاستثمار والتجارة يبحث مع هيئة المعارض تطوير شركة جسور



قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وكان فى استقبالة اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة، للإطلاع على مخطط تطوير صالات العرض وخريطة تنظيم المؤتمرات والمعارض خلال العام المالي 2024/2025.

واجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار مع اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، بحضور الدكتور وائل يوسف العضو المنتدب لشركة جسور للإطلاع على مخطط تنظيم المعارض الخارجية والداخلية بالهيئة في المرحلة القادمة، وتناول الاجتماع مشاركة القطاع الخاص في المعارض الداخلية والخارجية وتقديم التيسيرات للمستثمرين والصناع لاقتحام الأسواق الخارجية تحت شعار صنع في مصر، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لزيادة معدلات الصادرات.

التخطيط: 3مليارات دولار تمويلات من الشركاء الدوليين لتنفيذ 32مشروعا بالتنمية الصناعية



أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، موضحة أن تلك الجهود تتوافق مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية. جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، الذي نظمته وزارتي الصناعة، والبيئة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، وغيرهم من ممثلي الجهات الوطنية وشركاء التنمية.



كامل الوزير: نتعاون مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات للالتزام بالمعايير الخضراء

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات مؤتمر "الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء" الذي نظمته وزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي.

وزير البترول يزور منطقة الفجيرة للصناعة البترولية لفتح آفاق تعاون مشترك



قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم بزيارة لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية foiz وميناء الفجيرة البترولى فى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إطار العمل على فتح آفاق التعاون المشترك في مجال البنية التحتية لإستقبال وتخزين وتداول البترول، ودراسة الفرص والإمكانيات المتاحة لإقامة استثمارات مشتركة في هذا المجال في مصر بإستغلال المقومات المتاحة لدى الجانبين.



وزير قطاع الأعمال العام يستقبل وزير البترول لبحث الموضوعات المشتركة



استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وتم التباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

‎ويأتي اللقاء في إطار تكامل الجهود الوطنية والتواصل والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المرجوة ودعم مسيرة البناء والتنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.



‎وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات، ومنها خطط عمل وزارة قطاع الأعمال العام والجهود الجارية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والخامات التعدينية المتوفرة لدى الشركات التابعة لها، والعمل على رفع درجة تركيز ونقاوة المواد الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال بعض العمليات التصنيعية، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات الجارية في مجال التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات