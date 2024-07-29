وزير الاستثمار والتجارة يبحث مع هيئة المعارض تطوير شركة جسور

كتب إسلام سعيد

قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وكان فى استقبالة اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة، للإطلاع على مخطط تطوير صالات العرض وخريطة تنظيم المؤتمرات والمعارض خلال العام المالي 2024/2025.

واجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار مع اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، بحضور الدكتور وائل يوسف العضو المنتدب لشركة جسور للإطلاع على مخطط تنظيم المعارض الخارجية والداخلية بالهيئة في المرحلة القادمة، وتناول الاجتماع مشاركة القطاع الخاص في المعارض الداخلية والخارجية وتقديم التيسيرات للمستثمرين والصناع لاقتحام الأسواق الخارجية تحت شعار صنع في مصر، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لزيادة معدلات الصادرات.

وتناول الإجتماع تفاصيل تطوير شركة جسور "النصر للتصدير والاستيراد" وإعادة التأهيل الشامل للشركة للعمل بنشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجستية من خلال افرعها الخارجية بهدف نمو الصادرات المصرية خاصة فى الدول الأفريقية.

وابدي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إعجابة بخطة التطوير التي تم عرضها من قبل اللواء شريف الماوردي، لاستراتيجية عمل الهيئة، وسبل تحول الهيئة نحو الربحية و زيادة الموارد والاستغلال الأمثل للأصول، وتوسيع قاعدة الاشتراك في المعارض الدولية والداخلية في المرحلة القادمة.

ثم تفقد وزير الاستثمار عدد من صالات العرض الرئيسية ومجمع الصالات.. وخلال الجولة اصطحب اللواء شريف الماوردي، المهندس حسن الخطيب، لتفقد قاعة نفرتيتي بمركز القاهرة للمعارض والمؤتمرات بمدينة نصر، والتي تم تجهيزها لإستقبال كافة المؤتمرات والندوات والأنشطة المختلفة، وتتسع لأكثر من 1500 فرد، والتي أصبحت مجهزة بأنظمة متطورة للصوت والإضاءة والترجمة الفورية لعدة لغات.

كما شملت الجولة تفقد 5 صالات عرض رئيسية ومدي جاهزيتها لاستقبال المعارض الصناعية المختلفة وفق مخطط الهيئة والتي تقع على مساحة 16 الف متر.



