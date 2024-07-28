وزير قطاع الأعمال: حريصون على النهوض بصناعة الدواء فى شركاتنا وتطوير نظم العمل

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الحرص على النهوض بصناعة الدواء في الشركات التابعة، وتطوير نظم الإدارة والعمل، وتعزيز الحوكمة، وتطبيق المعايير العالمية في هذه الصناعة، لافتا إلى تكثيف الجهود لدعم وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرات الإنتاجية وتشغيل الأقسام والوحدات بالطاقة القصوى وإدخال خطوط إنتاجية جديدة والتوسع في المنتجات.

وجاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد شيمي والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، مساء أمس، بمقر شركة ممفيس للأدوية في أعقاب جولته الميدانية التي شملت شركة العربية للأدوية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب للشركة القابضة.

وجه المهندس محمد شيمي بحسب بيان الوزارة بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مشيراً إلى العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية ورفع كفاءتها وتحفيزها لتحسين الأداء.

أشار المهندس محمد شيمي إلى ضرورة العمل على تطوير الإنتاج ومراعاة أعلى معايير الجودة وتحسين السياسات التسويقية لزيادة المبيعات وفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، والتحديث المستمر لخطوط الإنتاج، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل، ومواصلة تنفيذ مشروع ERP لتخطيط موارد المؤسسات وتسريع خطوات وإجراءات التطبيق بهدف توحيد وميكنة نظم العمل.