10 رسائل من وزير قطاع الأعمال لتطوير القطاع السياحى التابعة للوزارة.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

وجه المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام 10 رسائل خلال اجتماعاته مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة، وذلك بمقر شركة مصر للسياحة بمنطقة العباسية.

تعرف علي في 10 نقاط .



1- حسن استغلال أصول الشركات وتنميتها يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة العمل.

2- الهدف تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأصول وتعظيم العوائد.

3- بضرورة إعداد خطط محددة وواضحة لاستغلال الأصول غير المستغلة وإدارتها بالشكل الأمثل.

4- ضرورة بذل جهود مكثفة لتطوير نظم الإدارة بالشركات التابعة وتعزيز الحوكمة وتحسين الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

5- الاهتمام بتحسين بيئة العمل، وتنمية العنصر البشري، والعمل وفق برامج زمنية بتوقيتات محددة لإنجاز مختلف المشروعات.

6- المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وسرعة التعامل مع أي مشروع متعثر بوضع حلول عاجلة وحاسمة.

7- التطوير المستمر للفنادق والمنشآت السياحية، وتحديث عروض الصوت والضوء.

8- بحث فرص التوسع، وإعادة إحياء العلامات التجارية العريقة.

9- الاهتمام بالمعاهد التعليمية التابعة في المجال السياحي والفندقي وتطوير أداءها.

10- التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الواعدة للشراكة والاستثمار.