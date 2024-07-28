وزير الدفاع الإسرائيلى: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا بسبب "هجوم الجولان"

رامى محيى الدين

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت إلى أن هناك انتقادات كثيرة موجهة للحكومة بسبب حالة الفوضى على الحدود الشمالية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا بسبب الهجوم الذي نفذه على مجدل شمس في الجولان.

وأقادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست يدعو سكان بلدات الشمال إلى فتح الملاجئ عقب الهجوم على مجدل شمس، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.