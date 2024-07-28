نشطاء المناخ بالنمسا ينظمون عدة احتجاجات في مطار فيينا الدولى

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نظم نشطاء المناخ في النمسا عدة احتجاجات في مطار فيينا الدولي، وقد ردت الشرطة بإجراءات صارمة وانتزعتهم من أماكن الاعتصام بالقوة.

وقال مدير المطار جونتر أوفنر - في تصريح اليوم - إن نشطاء جمعية "الجيل الأخير" للمناخ تسببوا في حدوث ظروف فوضوية من خلال عدة احتجاجات في مطار فيينا، موضحا أن النشطاء أعاقوا المسافرين من خلال تنظيم اعتصامات في مبنى الركاب رقم 3 كما قاموا بتوزيع قصاصات الورق البرتقالية وطرحوا عدة لافتات لمشاركة أفكارهم.

ولفت إلى أن النشطاء قاموا بربط أيديهما معًا في محاولة لمنع الركاب من مغادرة منطقة القادمين إلا أن الركاب القادمين لم يعيروا أي اهتمام للاحتجاج بل وقاموا بوضع أمتعتهم فوق أقدام النشطاء، منوها إلى أن رد فعل الشرطة كان سريعًا وتمكنت على الفور من اعتقال العديد من أعضاء "الجيل الأخير".