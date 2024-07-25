النمسا ترفع حالة التأهب القصوى لتأمين مطار فيينا ضد هجمات نشطاء المناخ

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رفعت قوات الأمن النمساوية اليوم /الخميس/ حالة الاستنفار الأمنى والتأهب القصوى لتأمين مطار فيينا الدولى ضد تهديدات تعطيل حركة السفر من جانب نشطاء المناخ .



وقال وزارة الداخلية النمساوية - فى بيان اليوم /الخميس/- إنه تم فرض الحراسة المشددة على المطار واستخدام طائرات بدون طيار ومروحيات ضد محاولات مثيرى الشغب المناخيين وبهدف إجهاض الاحتجاجات المناخية.



وأضاف البيان أنه فى جميع أنحاء أوروبا تم تعطيل العديد من رحلات شركات الطيران، مما أدى إلى تكدس الآلاف فى المطار وإفساد اجازاتهم ولكن النمسا لا تزال بمنأى عن هذه الأزمة.



يشار إلى أن تنامى الاحتجاجات فى المطارات أدى بالفعل الى إلحاق أضرار جسيمة بصناعة الطيران، حيث زادت هجمات نشطاء المناخ و منعوا إقلاع وهبوط الطائرات فى العديد من المدن الكبرى منذ يوم أمس /الأربعاء/ وكان هناك بالفعل توقف تام فى مطارات فرانكفورت - أحد أكبر المطارات فى العالم - وكولونيا وهلسنكى وأوسلو.