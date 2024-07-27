نتيجة الثانوية العامة 2024.. معايير اختيار الأوائل

كتب ـ محمود طه حسين

تواصل كنترولات الثانوية العامة العمل للانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة نتيجة الثانوية العامة 2024، ومن أهم الخطوات فى العمل قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، تحديد واختيار أوائل الثانوية العامة 2024 وفق معايير محددة وهى كالتالى:

- يتم اختيار الأوائل بنتيجة الثانوية العامة 2024 من الطلاب الأعلى من حيث الدرجات.

- أن يكون الطالب الذى يتم اختياره بقائمة أوائل الثانوية العامة 2024 مصرى الجنسية وطالب نظامى أى حضر العام الدراسى فى مدرسته وليس طالب منازل.

- يجب ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2024 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي

ثم تقوم لجنة عليا بفحص أوراق هؤلاء الطلاب ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع العالية الحاصلين عليها.

- يراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة 2024 من جميع نوعيات المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب ومؤشرات النجاح فى 5 مواد بامتحانات الثانوية العامة 2024، منها الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية والأولى واللغة العربية وفق التفاصيل التالية:

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.