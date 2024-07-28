منظمة التجارة العالمية تصدر طبعة جديدة من موجزات التعريفات الجمركية العالمية

كتب عبد الحليم سالم

أصدرت منظمة التجارة العالمية طبعة 2024 من الملامح التعريفية العالمية، وهو منشور مشترك لمنظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية (ITC) والأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ويقدم المنشور بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، معلومات شاملة عن التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية التي يفرضها أكثر من 170 دولة ومنطقة جمركية.

وتبين الجداول الموجزة، التي توفر بيانات حسب البلد/الإقليم، متوسط التعريفات "الملزمة" أو الحد الأقصى الذي يمكن لكل اقتصاد تطبيقه على وارداته من الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن متوسط التعريفات المطبقة فعلياً. يتم إدراج التعريفات لكل من القطاعين الزراعي وغير الزراعي.

كما توفر الملفات التعريفية المكونة من صفحة واحدة بيانات أكثر تفصيلاً عن كل اقتصاد، حيث تسرد التعريفات حسب مجموعات المنتجات بناءً على فئات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف (MTN) لعام 2023، وهو نظام تصنيف المنتجات الذي تستخدمه منظمة التجارة العالمية لإحصاءات التجارة وتحليل السياسات، وتظهر الملامح أيضًا التعريفات المفروضة على صادرات الاقتصاد من قبل شركائه التجاريين الرئيسيين.

كما يتم توفير إحصاءات حول التدابير غير الجمركية، مثل تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والضمانات، من قبل الاقتصاد ومجموعة المنتجات لاستكمال بيانات التعريفة الجمركية.

تتضمن طبعة هذا العام موضوعًا خاصًا هو تحليل متعمق للتعريفات الجمركية على المعادن المهمة الضرورية لسلسلة قيمة السيارة الكهربائية، ويدرس، على وجه الخصوص، التعريفات المفروضة على الكوبالت والجرافيت والليثيوم، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة.

ويخلص التحليل إلى أن التعريفات الجمركية على المواد الخام أقل عمومًا من التعريفات المفروضة على المواد المصنعة، والتي بدورها أقل من التعريفات المفروضة على الأجزاء والمكونات، وغالبًا ما تكون التعريفات الجمركية على السلع النهائية هي الأعلى على الإطلاق. وكان هذا التصاعد التعريفي عاملا في منع العديد من الاقتصادات النامية من التحول إلى المنتجات المصنعة ذات القيمة الأعلى.