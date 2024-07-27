جمارك مطار شرم الشيخ تضبط كمية من النقد الأجنبي المزور 

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الإدارة الأولى بجمارك مطار شرم الشيخ برئاسة محمد يوسف عبد النبي مدير إدارة تفتيش ركاب مطار شرم الشيخ و محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع جنوب سيناء من ضبط كمية من النقد الأجنبي المزور بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لبنان على رحلة طائرة اير كايرو رقم sm3301 القادمة من بيروت اشتبه أحمد عبدالحافظ مأمور الجمرك في سيدة لبنانية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X_RAY بمعرفة هاني نادي ومحمد النحاس تحت اشراف محمد توفيق مدير إدارة الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة تشبة الأوراق فى حقيبة اليد الخاصة بها وبسؤالها عما إذا كان بداخلها نقود اجابت بالنفي مما زاد من الاشتباه فقام عمرو محمد مبروك نائب مدير الإدارة بتفتيش حقيبة اليد فعثر على مبلغ من النقد الأجنبي بعدد ١١٥٢ ورقة نقد فئة المائة دولار بها بعض الاختلاف عن الأوراق المتداولة ، وبالعرض على محمد يوسف عبد النبي مدير الجمرك قرر عرضها على موظف بنك القاهرة فرع مطار شرم الشيخ الذي أكد بأنها عملات مزورة .

وتم تشكيل لجنة للعد والمراجعة والتحريز من أحمد عادل ويوسف الشحات و عمرو نادي بحضور محمد موسى شقران مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمود صبري رئيس قسم الأمن ومحمد عبدالموجود ومحمود شحاتة وحسام جبر تحت إشراف مصطفى عبد الحميد مدير إدارة الشئون القانونية فأسفر العد عن وجود ١١٥ ألف و ٢٠٠ دولار .

قرر محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على المستشار سلمي سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.